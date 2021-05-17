Общественные организации возле здания украинского парламента провели акцию «Степанов должен уйти», участники которой требовали увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом 17 мая сообщается на странице организации «Пациенты Украины» в Facebook

Отмечается, что участники акции принесли лампадки и черные ленты как символ погибших от коронавируса.

Представитель благотворительного фонда «100% жизни» в ходе митинга заявил, что за время пандемии Минздрав ни разу не контактировал с волонтерами по оказанию помощи.

«Мы хотим, чтобы были открыты уголовные производства и он не отдыхал после своего министерства», — заявил волонтер.

Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В пятницу Кабмин внес на рассмотрение Рады представление об увольнении Степанова. Министр отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский, и назвал представление «подковерными политическими играми».

Причиной представления об отставке Степанова, по словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса. Депутат отметил, что Минздрав не вовремя обратился к производителям за вакцинами, что стало основной причиной срыва поставок.

В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.