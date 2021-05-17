Супруга экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Светлана заявила, что по видео заметно, что ее муж ведет себя неестественно и одет в чужие вещи. Об этом 17 мая она заявила в комментарии украинскому интернет-изданию «Страна»

Похищение судьи Чауса: Киев отрицает свою очевидную причастность к резонансному происшествию © ТСН

Кроме того, ее насторожило то, что на видео Чаус чересчур спокойный, поскольку, «если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным».

Светлана Чаус рассказала, что на протяжении 22 лет совместной жизни с мужем он ни разу не назвал ее полным именем, что на видео показалось ей более, чем странным. Также Светлана обратила внимание на внешний вид своего супруга. По ее словам, он одет в чужую рубашку.

В речи мужа Светлану также насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдавии, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности, когда его вывезли с Украины.

«Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его выкрали из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына. Из его слов получается, что он умышленно оставил меня, свою мать, детей и сам по своей воле изолировался от семьи и адвокатов. Тут явное несоответствие. Я в это не верю», — заявила Светлана Чаус.

Похищение средь бела дня. Кому выгодно вывезти судью Чауса из Молдавии © скриншот видео "112 Украина"

В понедельник Чаус, который исчез в начале апреля, записал видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он заявил, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует.

В 2016 году Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, он требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

3 апреля адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на жену Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Молдавии. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали на Украину. Однако одного из подозреваемых удалось задержать.

В начале апреля стало известно, что Молдавия окончательно отказала ему в просьбе о предоставлении политического убежища.