В Кремле не рассматривают предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможном обмене подозреваемого в госизмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осуждённых в России граждан Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит RT 17 мая

Песков подчеркнул, что данный вопрос относится к «украинской внутриполитической кухне».

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Это была достаточно несформулированная идея, поэтому мы вряд ли склонны это как-то серьёзно рассматривать», — сказал представитель Кремля.

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку.

14 мая Медведчука отправили под домашний арест. Депутата обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке.

Также политику вменяют создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму по российским законам.