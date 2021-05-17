Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что критики идеи вывесить флаг Израиля над входом в горсовет Днепра перепутали акцию гражданской поддержки местным самоуправлением бывших соотечественников с официальной внешней политикой государства. Об этом 17 мая он сообщил в Facebook

«Комплекс "неполноценности" не выражается в том, чтобы называть вещи своими именами и выразить слова поддержки и сочувствия без каких-либо условий другим людям. Наоборот, комплекс "неполноценности" — это торговаться, юлить, требовать от чужого правительства что-то взамен, придумывать поводы, почему нельзя это сделать и приводить псевдонаучные аргументы», — заявил Филатов.

«Не нужно укорять нас»: Филатов вывесил над мэрией Днепра флаг Израиля © Facebook, Borys Filatov

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на вече во время «Марша за жизнь и семейные ценности» 23 марта заявил, что представитель ЛГБТ не может быть патриотом, поскольку патриотом, по его словам, может быть только христианин.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что более 100 украинских граждан на сегодняшний день изъявили желание покинуть территорию сектора Газа, в связи с чем ведомство отрабатывает возможные маршруты их репатриации.