Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, сообщает «Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства

Ранее сообщалось, что разрешение на строительство, выданное Nord Stream 2 AG до конца мая, было приостановлено из-за исков природоохранных организаций.

«Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием», — говорится в сообщении агентства.

«Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.