Ранее сообщалось, что разрешение на строительство, выданное Nord Stream 2 AG до конца мая, было приостановлено из-за исков природоохранных организаций.
«Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием», — говорится в сообщении агентства.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.