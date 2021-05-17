Украинские органы государственной власти с 24 августа перейдут в безбумажный режим - услуги будут предоставляться с помощью цифровых инструментов, от граждан не смогут требовать бумажных справок, сказал президент Украины Владимир Зеленский 17 мая

«24 августа 2021 Украина войдет в режим paperless (безбумажный — англ.), как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг», — заявил Зеленский.

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский полагает, что перевод государственных услуг в режим онлайн уничтожит почву для коррупции, так как у компьютера нет друзей, кумовьев и он «не берет взятки, даже в биткоинах».

«Искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не понимает слов "договориться" или "порешать"», — сказал Зеленский.