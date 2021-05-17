«24 августа 2021 Украина войдет в режим paperless (безбумажный — англ.), как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг», — заявил Зеленский.
По его словам, будет сделано все, чтобы «государство без бумаги было действительно не на бумаге».
Зеленский полагает, что перевод государственных услуг в режим онлайн уничтожит почву для коррупции, так как у компьютера нет друзей, кумовьев и он «не берет взятки, даже в биткоинах».
«Искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не понимает слов "договориться" или "порешать"», — сказал Зеленский.