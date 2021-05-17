Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который исчез в начале апреля, записал видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Соответствующее видео 17 мая он обнародовал в Telegram

Чаус заявил, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует.

«Я жив-здоров, и все у меня в порядке… В настоящее время не могу сообщить о своем месте пребывания, но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении», — заявил Чаус.

Похищение судьи Чауса: Киев отрицает свою очевидную причастность к резонансному происшествию © ТСН

По его словам, это очень влиятельные люди, и поэтому он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности.

В 2016 году Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, он требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

3 апреля адвокат экс-судьи Ростислав Кравец со ссылкой на жену Чауса заявил, что бывшего судью похитили в Молдавии. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали на Украину. Однако одного из подозреваемых удалось задержать.

В начале апреля стало известно, что Молдавия окончательно отказала ему в просьбе о предоставлении политического убежища.