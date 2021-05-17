Сообщается, что ДТП произошло около пяти утра на автодороге Запорожье — Мариуполь рядом с селом Заречное. После прибытия на место происшествия спасателей было установлено, что водитель и пассажир не пострадали.
На месте ДТП проводились работы сотрудников полиции и медиков. Спасатели поставили легковушку на колеса и смогли ее отбуксировать с железнодорожного переезда на обочину автодороги.
Сейчас по факту происшествия ведется расследование.
Ранее в Виннице поезд протаранил автомобиль. Сообщалось, что водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный сигнал светофора. Мужчину сразу же госпитализировали.