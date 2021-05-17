В Запорожской области Mitsubishi перевернулся на железнодорожном переезде и перекрыл движение поездов и автомобилей, сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожской области 17 мая

Сообщается, что ДТП произошло около пяти утра на автодороге Запорожье — Мариуполь рядом с селом Заречное. После прибытия на место происшествия спасателей было установлено, что водитель и пассажир не пострадали.

В Запорожье женщина провалилась под землю на пороге больницы © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сейчас по факту происшествия ведется расследование.

Ранее в Виннице поезд протаранил автомобиль. Сообщалось, что водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный сигнал светофора. Мужчину сразу же госпитализировали.