Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская снова вышла замуж за своего супруга и коллегу Виталия Борисюка. Повторить бракосочетание пара решила к своей серебряной свадьбе, вместе артисты уже 25 лет. Праздничные кадры 16 мая в Instagram выложила видеорегистратор события Лидия Тропман

Украинский дизайнер развелся с женой из-за магазина одежды © Андре Тан/Инстаграм

Украинские журналисты уже успели поговорить с некоторыми гостями, присутствовавшими на вечеринке, и выяснили интересную деталь.

«По секрету от гостей мероприятия мы узнали, что Сумская предложила мужу обвенчаться. Собственно, как и 25 лет назад, — пожениться», — сказано в сообщении Telegram-канала «Культурная прачечная».

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк познакомились, когда вместе играли в спектакле «Кандид». Артистка тогда была замужем за актером Евгением Паперным, который на 16 лет ее старше. С ним Сумская в скором времени развелась и в 1996 году вышла за Борисюка.

От первого мужа у актрисы есть 30-летняя дочь Антонина Паперная, которая тоже стала актрисой, а от нынешнего союза — 18-летняя дочь Анна.