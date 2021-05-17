На серебряную свадьбу актриса вновь надела белое платье и фату, ее муж выбрал белый смокинг с отдельными черными элементами. Первый танец молодые станцевали под музыку из спектакля «Кандид», который имеет для пары особое значение.
Украинские журналисты уже успели поговорить с некоторыми гостями, присутствовавшими на вечеринке, и выяснили интересную деталь.
«По секрету от гостей мероприятия мы узнали, что Сумская предложила мужу обвенчаться. Собственно, как и 25 лет назад, — пожениться», — сказано в сообщении Telegram-канала «Культурная прачечная».
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Ольга Сумская и Виталий Борисюк познакомились, когда вместе играли в спектакле «Кандид». Артистка тогда была замужем за актером Евгением Паперным, который на 16 лет ее старше. С ним Сумская в скором времени развелась и в 1996 году вышла за Борисюка.
От первого мужа у актрисы есть 30-летняя дочь Антонина Паперная, которая тоже стала актрисой, а от нынешнего союза — 18-летняя дочь Анна.