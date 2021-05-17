Карп перезвонит: Усик попал в странную ситуацию на рыбалке
Карп перезвонит: Усик попал в странную ситуацию на рыбалке
© Facebook, K2Ukraine
Кота пестрого окраса засекли во дворе многоэтажного дома в прямом смысле на месте преступления: когда он залезал в бак припаркованного авто. По всей вероятности, бензина внутри не было, машина производит впечатление давно брошенной.

«Зафиксирован воришка бензина», — прокомментировали фото авторы.

Пушистый воришка: в Киеве поймали любителя чужого бензина — фото
© Znaj.ua

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Как дальше сложилась судьба представителя семейства кошачьих, неизвестно, местные жители не увидели, выбрался ли кот обратно. Зоозащитники на ситуацию пока никак не отреагировали.

Пушистый воришка: в Киеве поймали любителя чужого бензина — фото
© Znaj.ua

 