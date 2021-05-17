Кота пестрого окраса засекли во дворе многоэтажного дома в прямом смысле на месте преступления: когда он залезал в бак припаркованного авто. По всей вероятности, бензина внутри не было, машина производит впечатление давно брошенной.
«Зафиксирован воришка бензина», — прокомментировали фото авторы.
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Как дальше сложилась судьба представителя семейства кошачьих, неизвестно, местные жители не увидели, выбрался ли кот обратно. Зоозащитники на ситуацию пока никак не отреагировали.