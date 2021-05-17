«Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм, возможен еще определенный подъем. Коронавирус — сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка», — отметил Широбоков.
По его мнению, индийский штамм коронавируса имеет двойную мутацию и способен вызывать более тяжелые формы заболевания.
Широбоков отметил, что вирус поражает не только пожилых людей, но и людей среднего возраста.
В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.
Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты.
Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа. За сутки на Украине коронавирусом заболели 2136 человек.