Осенью на Украине ожидается новая вспышка коронавирусной инфекции, в том числе из-за индийского штамма. Об этом 17 мая заявил профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков в комментарии интернет-изданию «Обозреватель»

«Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм, возможен еще определенный подъем. Коронавирус — сезонное заболевание. Летом должно быть ослабление, а осенью снова будет вспышка», — отметил Широбоков.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Широбоков отметил, что вирус поражает не только пожилых людей, но и людей среднего возраста.

В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.

Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты.

Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа. За сутки на Украине коронавирусом заболели 2136 человек.