Коммунальные службы Львова только со второго раза смогли исправить зебру, которая вела на необустроенный тротуар, чем вызвали смех у местных жителей, сообщили U-news 16 мая

Ранее жительница Львова на странице в Facebook «Горячая линия Львова» пожаловалась на новый пешеходный переход, который не был обустроен и вел в никуда.

«Недавно появился новый пешеходный переход по улице Жовковская, 26а. Однако было бы здорово обустроить его до конца», — написала она.

В Днепре неизвестный заложил гранату на пешеходном переходе © commons.wikimedia.org, Samo8383

Такой подход к решению проблемы вызвал у жителей Львова смех, и только повторное обращение к коммунальным службам заставило их сделать на месте перехода тротуар.

«Похоже, это стабильная практика по обустройству переходов», — отмечают горожане, публикуя фото похожих переходов по всему Львову.

«В чем проблема сделать нормально сразу?» — возмущаются люди.

«Такая натура, а вдруг прокатит», — отмечают городские жители.

«Судя по перекрестку Красной Калины — Венгерская, и акварель через месяц-другой исчезнет, и переход вновь будет вести в дерево», — заявляют жители Львова.