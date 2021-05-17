Ранее жительница Львова на странице в Facebook «Горячая линия Львова» пожаловалась на новый пешеходный переход, который не был обустроен и вел в никуда.
«Недавно появился новый пешеходный переход по улице Жовковская, 26а. Однако было бы здорово обустроить его до конца», — написала она.
Исправить ситуацию коммунальные службы города смогли только со второй попытки — сначала они зарисовали лишь часть полосок на зебре черной краской.
Такой подход к решению проблемы вызвал у жителей Львова смех, и только повторное обращение к коммунальным службам заставило их сделать на месте перехода тротуар.
«Похоже, это стабильная практика по обустройству переходов», — отмечают горожане, публикуя фото похожих переходов по всему Львову.
«В чем проблема сделать нормально сразу?» — возмущаются люди.
«Такая натура, а вдруг прокатит», — отмечают городские жители.
«Судя по перекрестку Красной Калины — Венгерская, и акварель через месяц-другой исчезнет, и переход вновь будет вести в дерево», — заявляют жители Львова.