Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 7 раз нарушили перемирие в Донбассе и выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 90 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 17 мая

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз», — сказано в сообщении.

Также в представительстве ДНР заявили, что во время обстрелов применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. Отмечается, что под огонь ВСУ попали поселок Жабуньки, села Михайловка, Петровское, Новоласпа, Широкая Балка и Ленинское.

В ДНР заявили, что власти Украины в СЦКК полностью игнорируют режим тишины и не подтверждают обстрелы, сообщая о соблюдении режима прекращения огня (РПО).

ВСУ за сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе — ЛНР © REUTERS, Serhiy Takhmazov

С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.