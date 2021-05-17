Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что материалы для введения санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука были готовы еще осенью 2019 года. Он рассказал об этом в интервью «Радио Свобода»*

Экс-генпрокурор Украины посоветовал готовиться к мести Путина за Медведчука © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Александр] Данилюк тогда был секретарем СНБО (Совета нацбезопасности и обороны. — Ред.), [Андрей] Богдан был в Офисе президента. И мы при участии еще [главы Службы безопасности Украины] Ивана Баканова обсуждали эту проблему с президентом. И материалы были готовы. Но тогда Баканов не набрался решимости внести соответствующие предложения. И, соответственно, СНБО не смогла рассмотреть эту ситуацию», — утверждает Рябошапка.

По его словам, Баканов тогда убедил в своей позиции президента Владимира Зеленского, и история затянулась.

Экс-генпрокурор считает, что введение санкций в 2021 году было связано с тем, что эти телеканалы начали существенно влиять на имидж и рейтинг Зеленского, поэтому у президента не было иного варианта, кроме как прекратить работу этих СМИ.

На прошлой неделе в домах и офисах Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Президент РФ на заседании Совбеза заявил, что власти Украины принимают политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента