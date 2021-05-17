В Луганской Народной Республике наблюдается напряженная обстановка на участке разведения сил возле города Золотое в Донбассе из-за ведущихся обстрелов ВСУ, заявил офицер-наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК Виктор Матвеев РИА Новости 17 мая

«Обстановка сейчас (возле участка разведения вооруженных сил у города Золотое. — Ред.) напряженная, украинская сторона всячески провоцирует Народную милицию, пытается сорвать перемирие и Минские соглашения», — сказал Матвеев.

По словам представительства ЛНР в СЦКК, в районе Золотого украинские силовики систематически обстреливают позиции Народной милиции ЛНР по населенным пунктам Молодежное, Золотое-5, а также Калиново-Борщеватое и Калиново.

ВСУ за сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе — ЛНР © REUTERS, Serhiy Takhmazov

С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.