В частности, Баканов призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США Cyber Flag.
«Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США Cyber Flag для коллективной защиты государств в киберпространстве», — говорится в сообщении.
Американский совет по вопросам внешней политики был создан в 1982 году со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Он является неприбыльной общественной организацией, выполняющей функции аналитического центра при Конгрессе США. Среди международных вопросов AFPC основательно исследует изменения в странах постсоветского пространства, Евразийского континента в целом и дает рекомендации членам Конгресса США.