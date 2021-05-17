Служба безопасности Украины особенно заинтересована в сотрудничестве со спецслужбами США в сфере кибербезопасности, противодействия гибридной войне, борьбы с терроризмом и профессиональной подготовки сотрудников. Об этом 17 мая заявил глава украинской спецслужбы Иван Баканов, сообщается на сайте ведомства

В частности, Баканов призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США Cyber Flag. «Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США Cyber Flag для коллективной защиты государств в киберпространстве», — говорится в сообщении. СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться © blogs.pravda.com.ua Он является неприбыльной общественной организацией, выполняющей функции аналитического центра при Конгрессе США. Среди международных вопросов AFPC основательно исследует изменения в странах постсоветского пространства, Евразийского континента в целом и дает рекомендации членам Конгресса США.