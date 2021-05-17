В воскресенье, 16 мая, в нидерландском городе Роттердам состоялась церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2021». В мероприятии приняли участие представители стран-конкурсанток, в том числе украинский коллектив Go_A и россиянка Манижа. О мероприятии 17 мая написал Zn.ua

Всего на «Евровидение» в этом году заявились представители 39 государств, но пятеро из них принять участие в церемонии открытия не смогли: солисты от Польши и Исландии — из-за выявленного у них коронавируса, Мальты с Румынией, потому что они, возможно, контактировали с поляками и исландцами. Всех артистов отправили на двухнедельный карантин. Не смогла прилететь и певица из Австралии, она прислала видеообращение.

«Нет и не было»: Зеленская пожаловалась на Марину Порошенко © Елена Зеленская/Фейсбук Анаставия Павленко почувствовала себя плохо и сдавала ПЦР-тест, который в итоге оказался отрицательным.

После первого пробного выступления на сцене конкурса букмекеры поставили Украину на 9 место, хотя раньше государство занимало лишь 19 позицию в числе возможных претендентов на победу. Фронтвумен коллектива оценила скачок по турнирной таблице.

«Ну типа, прыжок и прыжок. Ну, прикольно, классно. Вы же понимаете, что нам не нужно никому ничего доказывать. У нас нет цели победить, и что-то кому-то доказать, что мы лучшие. Нам это не нужно», — отреагировала Павленко.

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В этом году международный песенный конкурс будет проходить на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Go_A выйдет на сцену «Евровидения» в первом полуфинале под номером 15. Музыканты выступят с песней «Шум», написанной на основе украинской игры-веснянки «Зеленый шум».