«Распространение не всех партий препарата AstraZeneca было приостановлено. Речь только о партии CTMAV547», — сообщил представитель Минздрава Индонезии.
Ранее сообщалось, что в Индонезии молодой мужчина привился вакциной против коронавируса AstraZeneca, после чего заболел и скончался в больнице. В результате этого данный препарат был направлен на проверку вакцины на стерильность и токсичность.
По словам сотрудника Министерства здравоохранения Индонезии, проверка препарата может занять одну-две недели.
Ранее власти Индонезии получили 6,4 миллиона доз вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, начиная с марта этого года. По сообщению агентства, срок годности данной партии вакцины истекает в мае.
До этого сообщалось, что Франция, Италия и Германия также заявили о приостановке применения вакцины от AstraZeneca.