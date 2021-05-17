Министерство здравоохранения Индонезии приняло решение о приостановке использования британской вакцины от COVID-19 AstraZeneca из-за смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинирования, сообщает газета Jakarta Globe 17 мая

«Распространение не всех партий препарата AstraZeneca было приостановлено. Речь только о партии CTMAV547», — сообщил представитель Минздрава Индонезии.

Ранее сообщалось, что в Индонезии молодой мужчина привился вакциной против коронавируса AstraZeneca, после чего заболел и скончался в больнице. В результате этого данный препарат был направлен на проверку вакцины на стерильность и токсичность.

На Украине приостановят вакцинацию AstraZeneca © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Ранее власти Индонезии получили 6,4 миллиона доз вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, начиная с марта этого года. По сообщению агентства, срок годности данной партии вакцины истекает в мае.

До этого сообщалось, что Франция, Италия и Германия также заявили о приостановке применения вакцины от AstraZeneca.