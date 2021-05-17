Даже главы признавших неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) поместных церквей избегают совместных богослужений вместе с ее лидером - «митрополитом» Епифанием (Думенко). Об этом председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости 16 мая

Епифаний рассказал, почему сложно найти друзей © пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко / пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко / Перейти в фотобанк Варфоломея, до сих пор сослужили с Епифанием (Думенко)? Даже те православные иерархи, кто под давлением согласился признать украинских раскольников, избегают сослужения с ними», — отметил митрополит.

В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Новая структура получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году — предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.