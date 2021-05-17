Украинские власти намерены отменить систему штрафов за въезд в Донецкую и Луганскую Народные Республики с территории России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» 16 мая

«Это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются <…>», — сказал советник главы Офиса президента.

«Слуги народа» просят отменить штрафы из-за украинизации © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.