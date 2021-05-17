«Это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются <…>», — сказал советник главы Офиса президента.
По словам Арестовича, на данный момент руководство Украины работает над снятием действующих ограничений. Также он заявил о том, что штрафы возможно будут отменены летом этого года.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.