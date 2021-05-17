Более 2,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 7 тысяч человек. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 17 мая

Более 130 украинцев скончались от COVID-19 за сутки © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По его словам, за минувшие сутки госпитализировали 1260 человек, летальных случаев — 109, выздоровели 6869 украинцев. Наибольшее число подтвержденных случаев было зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Что касается вакцинации, то за прошедший день было привито 2230 украинцев, а в лист ожидания записались 558 857 человек.

Всего за время пандемии в стране заболели 2 156 000 человек, выздоровели — 1 864 593, скончались — 48 184. Первую дозу вакцины получили 940 158 человек, а завершили вакцинацию — 18 394.