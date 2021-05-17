«На Украине по состоянию на 17 мая 2021 года зафиксировано 2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников», — написал он.
По его словам, за минувшие сутки госпитализировали 1260 человек, летальных случаев — 109, выздоровели 6869 украинцев. Наибольшее число подтвержденных случаев было зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Что касается вакцинации, то за прошедший день было привито 2230 украинцев, а в лист ожидания записались 558 857 человек.
Всего за время пандемии в стране заболели 2 156 000 человек, выздоровели — 1 864 593, скончались — 48 184. Первую дозу вакцины получили 940 158 человек, а завершили вакцинацию — 18 394.