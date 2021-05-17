«Завтра начинаем неделю "Открытого правительства"… Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и др.», — написал глава Кабмина.
Он уточнил, что еще одной наработкой станет «долгожданная» онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан и институтов гражданского общества «ВзаємоДія», которая должна максимально упростить коммуникацию общественности с органами исполнительной власти и создать удобные условия для ее привлечения к обсуждению проектов важных государственных решений.