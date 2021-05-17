С понедельника, 17 мая, на Украине начинается неделя «Открытого правительства», которая одновременно проходит в странах-участницах глобальной инициативы с 17 по 21 мая. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook 16 мая

Погребинский рассказал о смене украинского Кабмина © Андрей Лубенский Он уточнил, что еще одной наработкой станет «долгожданная» онлайн-платформа для взаимодействия правительства, граждан и институтов гражданского общества «ВзаємоДія», которая должна максимально упростить коммуникацию общественности с органами исполнительной власти и создать удобные условия для ее привлечения к обсуждению проектов важных государственных решений.