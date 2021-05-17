«По предварительным данным, <…> поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5», — сказали в агентстве.
Ранее в ЛНР заявляли о трех нарушениях режима прекращения огня 15 мая
В руководстве Луганской Народной Республики отметили, что украинские силовики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов под подконтрольным ЛНР селам Донецкому, Золотому-5 и Низжнем3у Лозовому
С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.