За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщили РИА Новости 17 мая

«По предварительным данным, <…> поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5», — сказали в агентстве.

Ранее в ЛНР заявляли о трех нарушениях режима прекращения огня 15 мая

Глава ЛНР поставил диагноз Западу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.