Голосование жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ будет основанием не только для продолжения санкций в отношении России, но и их усиления. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Дом» 16 мая

Выборы в Госдуму: Ищенко рассказал, за кого проголосует Донбасс © кадр из видео Украина.ру

«Привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдет для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнеров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются еще одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, усиления их», — заявил Арестович.

Он добавил, что вопрос привлечения украинских граждан к участию в российских выборах будет подниматься Украиной на всех уровнях: в ТКГ, МИДом, на уровне ОБСЕ и ООН.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что жители ЛДНР, получившие российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

На сегодняшний день паспорта РФ в Донбассе получили почти 600 тысяч украинцев.