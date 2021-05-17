По его словам, хотя при индийском штамме и меняется клиническая картина течения болезни (возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация), механизмы борьбы с любым штаммом COVID-19 одинаковые.
«Главное, чтобы не было его очень сильного распространения. Единственным механизмом борьбы с распространением является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока не провакцинировано по меньшей мере 60-70% граждан», — подчеркнул Степанов.
Ранее он не исключил наступления четвертой волны пандемии, вызванной именно индийским штаммом. Две дозы COVID-вакцины в стране на сегодняшний день получили 18 394 человек.