Главным механизмом борьбы с индийским штаммом коронавируса является соблюдение карантина. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал 16 мая во время посещения Института педиатрии, акушерства и гинекологии, передают Vesti.ua

Украина готовится к четвертой волне коронавируса © Facebook, Максим Степанов

«Главное, чтобы не было его очень сильного распространения. Единственным механизмом борьбы с распространением является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока не провакцинировано по меньшей мере 60-70% граждан», — подчеркнул Степанов.

Ранее он не исключил наступления четвертой волны пандемии, вызванной именно индийским штаммом. Две дозы COVID-вакцины в стране на сегодняшний день получили 18 394 человек.