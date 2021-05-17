Ранее российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли пока только США и Чехия. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, в будущем этот список может пересматриваться по мере развития отношений с тем или иным государством. При этом, по словам министра, Москва не будет вносить в него страны огульно, любое решение будет предварять глубокий анализ.
«Российская сторона совершает глупость, потому что делать бывших друзей врагами — это ошибка», — заявил Земан.
По его мнению, России и Чехии следует восстановить «по крайней мере корректные отношения», если о дружбе в настоящий момент не может идти речи.
США и Чехия пополнили список недружественных стран после введения Штатами новых антироссийских санкций и шпионского скандала в Чехии, связанного со взрывами во Врбетице. Вскоре последовала высылка российских дипломатов из этих стран. Россия ответила зеркальными мерами.