Президент Чехии Милош Земан раскритиковал решение Москвы занести его страну в список недружественных иностранных государств. Он сделал это в эфире радиостанции Frekvence 1 16 мая

Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа» © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Сергей Лавров, в будущем этот список может пересматриваться по мере развития отношений с тем или иным государством. При этом, по словам министра, Москва не будет вносить в него страны огульно, любое решение будет предварять глубокий анализ.

«Российская сторона совершает глупость, потому что делать бывших друзей врагами — это ошибка», — заявил Земан.

По его мнению, России и Чехии следует восстановить «по крайней мере корректные отношения», если о дружбе в настоящий момент не может идти речи.

США и Чехия пополнили список недружественных стран после введения Штатами новых антироссийских санкций и шпионского скандала в Чехии, связанного со взрывами во Врбетице. Вскоре последовала высылка российских дипломатов из этих стран. Россия ответила зеркальными мерами.