Жители Донецкой и Луганской Народных Республик массово выезжают на работу в Россию. Об этом сообщила Восточная правозащитная группа на своей странице в Facebook 16 мая

В ДНР приглашают на работу фриковатого офис-менеджера © Павел Нырков

«Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах — это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники», — говорится в сообщении.

Для оформления на работу в РФ нужен российский паспорт или паспорт НЗФ ЛДНР. Получить паспорт РФ в упрощенном порядке украинские граждане могут на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. На сегодняшний день паспорта там получили почти 600 тысяч украинцев.