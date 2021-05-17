Отмечается, что такая активизация трудовой миграции связана с началом открытия летнего сезона на юге РФ, где жителей ЛДНР приглашают на работу в сферу обслуживания, а также с началом трудовой вахты. Многие жители неподконтрольных Киеву территорий работают в России вахтовым методом по три месяца: на майские праздники они возвращались домой, а сейчас снова выезжают.
«Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах — это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники», — говорится в сообщении.
Для оформления на работу в РФ нужен российский паспорт или паспорт НЗФ ЛДНР. Получить паспорт РФ в упрощенном порядке украинские граждане могут на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. На сегодняшний день паспорта там получили почти 600 тысяч украинцев.