Если к власти в Германии придет канцлер от партии ХДС/ХСС Армин Лашет, он будет выстраивать прагматичную политику и попытается договориться с Россией как минимум по экономическим вопросам. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев Аналена Бербок заявила, что трубопровод «Северный поток-2» противоречит санкциям Евросоюза, и поэтому его нельзя начинать использовать.

Эксперт пояснил, что Армин Лашет, в отличие от партии «зеленых», будет выстраивать реальную политику, а не станет зацикливаться на идеологии «прав человека».

«При нем отношения будут даже лучше, чем при Меркель. В этом я уверен. Но вот партия зеленых в отличие от господина Лашета будет создавать большие проблемы. Эта партия, если придет к власти, может испортить отношения между Россией и Германией. К сожалению, к этому нужно быть готовым», — констатировал Рар.

Собеседник издания добавил, что что «Северный поток-2» будет достроен до ноября этого года, а новое правительство будет сформировано только в ноябре, и даже в случае прихода к власти «зеленых» ему ничто не угрожает, так как им понадобиться войти в коалицию со сторонниками проекта.

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