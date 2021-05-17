Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.
По его словам, и в Конгрессе, и в Госдепе уверены, что «Северный поток — 2» — это российский стратегический проект, который якобы подрывает европейскую энергетическую безопасность.
Представитель ведомства отметил, что тема газопровода может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике.
«Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта тема может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна… Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову», — заявил он.
Дипломат добавил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.
«Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет… Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым», — приводит госдеп слова представителя ведомства.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что позиция России относительно «Северного потока — 2» не изменилась, строительство газопровода планируется завершить в текущем году.