Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить «Северный поток — 2» и достижение более стабильных отношений двух стран. Об этом 17 мая заявил высокопоставленный представитель госдепа, сообщает пресс-служба ведомства

Александр Рар объяснил, почему немецкие «Зелёные» не смогут остановить «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По его словам, и в Конгрессе, и в Госдепе уверены, что «Северный поток — 2» — это российский стратегический проект, который якобы подрывает европейскую энергетическую безопасность.

Представитель ведомства отметил, что тема газопровода может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике.

«Как вы знаете, часть "Северного потока — 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта тема может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна… Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову», — заявил он.

Дипломат добавил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.

«Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет… Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым», — приводит госдеп слова представителя ведомства.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что позиция России относительно «Северного потока — 2» не изменилась, строительство газопровода планируется завершить в текущем году.