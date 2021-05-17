Президент Украины Владимир Зеленский, преследуя оппозицию в стране, пытается повторить путь экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Как отметил обозреватель, Зеленский, видимо, намерен пойти на второй срок и он повторяет стратегию Януковича, который посадил лидера основной оппозиционной политсилы Юлию Тимошенко и «заигрывал с националистами».

«Я так понимаю, что Зеленского кто-то убедил в том, что это гениальная стратегия, и они делают те же самые ошибки и наступают на те же самые грабли, на которые наступал Янукович, когда его убедили в том, что нужно посадить лидера оппозиции и подтянуть во второй тур какого-нибудь Тягнибока или Яроша», — сказал Корнилов.

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В начале недели в доме и офисах главы ОПЗЖ Виктора Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, в том числе было заблокировано вещание трех оппозиционных телеканалов его однопартийца Тараса Козака.