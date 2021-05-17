Скорее всего, все обвинения против главы судах эти все обвинения против главы «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука развалятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Сергей Белашко

Ренат Кузьмин: Никакого «обнуления» Медведчука не будет © Facebook, Ренат Кузьмин

«Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента», — сказал Белашко.

Эксперт напомнил, что так произошло в случае с главой Конституционного суда Александром Тупицким - его «запрессовали», не пускали на работу и заставили в конечном итоге подписать отречение.

Полностью интервью можно прочитать здесь.