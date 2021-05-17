Политолог отметил, что Медведчук долгое время был адвокатом по достаточно сложным делам и готов отстаивать свою позицию в суде. В частности, после прохождения украинских инстанций, будет запрос в Европейский суд по правам человека, предположил он.
«Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента», — сказал Белашко.
Эксперт напомнил, что так произошло в случае с главой Конституционного суда Александром Тупицким - его «запрессовали», не пускали на работу и заставили в конечном итоге подписать отречение.
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