Власти Украины рассчитывали, что глава «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктор Медведчук после обвинения убежит в Москву и присоединится к «сбитым летчикам», однако он пришел в суд, чем вызвал панику в Офисе президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Сергей Белашко

Медведчук заявил, что продолжит заниматься политикой © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

По одной из версий, добавил он, в Киеве рассчитывали, что Медведчук сбежит в Москву.

«Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: да, судите меня. И, как я понимаю, в этот момент на Банковой (там находится Офис президента Украины. — Ред.) кое у кого началась паника. А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука», — сказал Белашко.

Он напомнил, что Медведчука уже пугали экс-президенты Виктор Ющенко и Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, и в итоге Ющенко и Януковича в политике уже нет, а Тимошенко на скромных ролях.

Полностью интервью можно прочитать здесь.