Политолог пояснил, что, после того как в отношении Медведчука ввели санкции, суд над ним был неизбежен, потому что санкции вводятся только за преступление по соответствующим статьям.
По одной из версий, добавил он, в Киеве рассчитывали, что Медведчук сбежит в Москву.
«Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: да, судите меня. И, как я понимаю, в этот момент на Банковой (там находится Офис президента Украины. — Ред.) кое у кого началась паника. А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука», — сказал Белашко.
Он напомнил, что Медведчука уже пугали экс-президенты Виктор Ющенко и Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, и в итоге Ющенко и Януковича в политике уже нет, а Тимошенко на скромных ролях.
Полностью интервью можно прочитать здесь.