По словам Белашко, Зеленский бросил против Медведчука все свои ресурсы, но МВД отказалось в этом участвовать из-за бесперспективности.
«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа «борзых мальчиков» он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — сказал политолог.
Он добавил, что дело против главы ОПЗЖ будет на слуху, и после прохождения инстанций на Украине последует запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
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