Судебные перспективы у дела против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука появятся только если судей будут жестко прессовать и склонять к тому решению, которое нужно Офису президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Сергей Белашко

Офис генпрокурора планирует обжаловать домашний арест Медведчука © rada.gov.ua

«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа «борзых мальчиков» он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — сказал политолог.

Он добавил, что дело против главы ОПЗЖ будет на слуху, и после прохождения инстанций на Украине последует запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

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