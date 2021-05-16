Украина пока не видит положительной реакции на намерения вступить в НАТО, однако страна не прекратит стремиться к членству в альянсе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Deutsche Welle 16 мая

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

«И я бы хотел напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом», — сказал Кулеба.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не обещал во время своего визита на Украину, что страна в этом или следующем году станет членом НАТО, однако заверил, что однажды это должно произойти.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что вопрос получения Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) будет на повестке саммита НАТО 14 июня.