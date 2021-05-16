Украинские власти не рассчитывают на прибытие иностранных войск в качестве предоставления помощи от Запада в противодействии России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью DW 16 мая

Боррель назвал скопление российских войск около Украины крупнейшим в истории © wikipedia.org сказал он, отвечая на вопрос, как бы Запад мог помочь Украине, если бы войска РФ перешли границу.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, действительно ли Кулеба не рассчитывает на то, что НАТО начнет войну с Россией, он подтвердил это, отметив, что Украина — не член НАТО.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе видят риск обострения ситуации на границах Украины ввиду беспрецедентного скопления российских войск.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.