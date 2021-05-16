Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тарас Козак прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в своей адрес относительно лечения в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал «112 Украина» 15 мая

Медведчук рассказал, где находится его соратник Козак © NEWSONE

В ответ на это Козак заявил, что именно против такого «преступника», как Данилов надо вводить санкции, так как, по данным нардепа, до того, как стать мэром Луганска, он был одним из членов Луганской банды криминального авторитета Валерия Доброславского.

«Данилов провел почти всю свою жизнь с ворами в законе и криминальными авторитетами. Когда он потеряет власть, я приложу все свои усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме», — пообещал член ОПЗЖ.

Ранее СНБО ввел санкции против Козака, а также трех его телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.