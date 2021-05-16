Ранее Данилов выразил сожаление по поводу того, что Козак может проходить лечение в Белоруссии. По его словам, если на Украине медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Белоруссии, то ему «жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые довели до такого состояния медицину».
В ответ на это Козак заявил, что именно против такого «преступника», как Данилов надо вводить санкции, так как, по данным нардепа, до того, как стать мэром Луганска, он был одним из членов Луганской банды криминального авторитета Валерия Доброславского.
«Данилов провел почти всю свою жизнь с ворами в законе и криминальными авторитетами. Когда он потеряет власть, я приложу все свои усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме», — пообещал член ОПЗЖ.
Ранее СНБО ввел санкции против Козака, а также трех его телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.