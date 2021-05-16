Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте Офиса главы государства 16 мая

Политические репрессии на Украине. Как с ними быть президенту Зеленскому? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский отметил, что символом преступлений тоталитарной системы по применению варварских методов расправы стал Быковнянский лес на окраине Киева, который стал местом тайного захоронения жертв политических репрессий в 1937-1941 годах.

«Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах», — заявил украинский лидер.

В пресс-службе отметили, что, по мнению историков, число похороненных в Быковнянском лесу может достигать 100 тысяч человек.

Согласно указу президента от 21 мая 2007 года, День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в третье воскресенье мая с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий.