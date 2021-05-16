Так, от президента была установлена корзина цветов к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы». Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.
Зеленский отметил, что символом преступлений тоталитарной системы по применению варварских методов расправы стал Быковнянский лес на окраине Киева, который стал местом тайного захоронения жертв политических репрессий в 1937-1941 годах.
«Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах», — заявил украинский лидер.
В пресс-службе отметили, что, по мнению историков, число похороненных в Быковнянском лесу может достигать 100 тысяч человек.
Согласно указу президента от 21 мая 2007 года, День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в третье воскресенье мая с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий.