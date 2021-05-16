Ранее Зеленский заявил, что Украина является «центром и сердцем Европы» по географии, духу, ценностями и стремлениями. Он отметил, что власти доказывают это ежедневно, «меняя государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы».
«А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы?» — поинтересовался Пушков.
Он отметил, что украинский президент «совсем перебрал». По мнению сенатора, такими заявлениями Зеленский пытается вселить избирателям доверие и веру в завтрашний день.
При этом Пушков не понимает, почему Украина «так отчаянно рвется в Европу», если она уже ее часть.
«Не потому ли, что она (Украина — ред.) — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — добавил парламентарий.