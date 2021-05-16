Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о месте Украины в Европе «пустозвонством», а Украину - безнадежной окраиной с высоким уровнем коррупции. Он написал об этом в своем Telegram-канале 15 мая

«Похожей на Украину»: Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден © РИА Новости, Илья Питалев

«А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы?» — поинтересовался Пушков.

Он отметил, что украинский президент «совсем перебрал». По мнению сенатора, такими заявлениями Зеленский пытается вселить избирателям доверие и веру в завтрашний день.

При этом Пушков не понимает, почему Украина «так отчаянно рвется в Европу», если она уже ее часть.

«Не потому ли, что она (Украина — ред.) — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — добавил парламентарий.