На Украине по состоянию на утро 16 мая зафиксировано 3 тысячи 620 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 7 тысяч 921 человек, умерли 133 человека. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook

Сделать прививки от COVID-19 всем украинцам не получится — Степанов © скриншот с видео "DumskayaTV" Число инфицированных с начала пандемии к 16 мая составило 2 миллиона 153 тысячи 864 человека, 48 тысяч 75 пациентов скончались, 1 миллион 857 тысяч 724 человека выздоровели. За прошедшие сутки на Украине было привито 6 тысяч 164 человека (всего — 939 тысяч 238 украинцев). Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 17 тысяч 86 человек.