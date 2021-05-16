«Три тысячи 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано по состоянию на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 208 человек; летальных случаев — 133; выздоровело — 7 921 человек», — говорится в сообщении.
Число инфицированных с начала пандемии к 16 мая составило 2 миллиона 153 тысячи 864 человека, 48 тысяч 75 пациентов скончались, 1 миллион 857 тысяч 724 человека выздоровели.
За прошедшие сутки на Украине было привито 6 тысяч 164 человека (всего — 939 тысяч 238 украинцев). Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 17 тысяч 86 человек.