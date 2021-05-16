По его данным, из шести продуктов, необходимых для приготовления борща, за год выросли в цене пять: свекла — на 62,8% до 8,8 грн/кг (23,6 руб./кг), капуста — на 41,38% до 7,38 грн/кг (19,8 руб./кг), сметана — на 17,26% до 24,5 грн/0,35 кг (65,7 руб./0,35 кг), морковь — на 5,1% до 8,2 грн/кг (22 руб./кг), свинина — на 0,13% до 103,8 грн/кг (278,3 руб./кг).
Основными причинами подорожания аналитики считают увеличение логистических затрат, оплату труда, а также рост цен на электроэнергию и газ, необходимые для обеспечения специальных температурных условий хранения урожая.
Из всех продуктов борщевого набора не подорожала только картошка, которая, напротив, подешевела на 29,3% до 11,5 грн/кг (30,8 руб./кг). Причина этого, как пояснили аналитики, заключается в увеличении конкуренции на внутреннем рынке.
Индекс борща аналитики составили, исходя из цен на продукты в торговых сетях.