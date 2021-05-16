Общая стоимость ингредиентов для приготовления борща на Украине за карантинный год, с мая 2020-го по май 2021-го, выросла на 2%. За ингредиенты на борщ для четырех человек придется выложить 63,11 гривны (169 руб.). Об этом на днях сообщил Офис эффективного регулирования BRDO

Только для богачей: рядовые украинцы останутся без борща © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Основными причинами подорожания аналитики считают увеличение логистических затрат, оплату труда, а также рост цен на электроэнергию и газ, необходимые для обеспечения специальных температурных условий хранения урожая.

Из всех продуктов борщевого набора не подорожала только картошка, которая, напротив, подешевела на 29,3% до 11,5 грн/кг (30,8 руб./кг). Причина этого, как пояснили аналитики, заключается в увеличении конкуренции на внутреннем рынке.

Индекс борща аналитики составили, исходя из цен на продукты в торговых сетях.