Замглавы Минздрава Украины и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отреагировал на слухи о своем возможном повышении на встрече с журналистами 15 мая, передает «Украинская правда»

«Менеджерский просчет»: Арахамия спрогнозировал отставку Степанова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль внес в парламент представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что его место может занять Ляшко.

«Смотрите, я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает», — отметил главный санврач.

Ляшко работал заместителем министров Зоряны Скалецкий, Ильи Емца и Максима Степанова. Он уточнил, что с его стороны некорректно комментировать тему своего вероятного назначения и возможной отставки Степанова.