В субботу, 15 мая, неизвестные добавили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве, из-за чего его пришлось отключить. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация (КГГА)

Украинец поплескался в фонтане в Чистый четверг © CC0, Pixabay

«Специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к утере ресурсов КП и времени сотрудников», — заявили столичные власти и призвали «относиться с уважением к имуществу территориальной громады Киева и не мешать жителям и гостям столицы наслаждаться работой фонтанов».

По данным СМИ, в фонтане на Контрактовой площади разлили средство для мытья посуды Gala — именно эти емкости плавали в пене фонтана.