Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия спрогнозировал, что за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова президентская фракция проголосует на 95-99%. Он сказал об этом в эфире телеканала «360 Новости» 15 мая

В Раду подано заявление об отставке Степанова с поста главы Минздрава © Facebook, Максим Степанов Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об уходе. Ожидалось, что аналогичное заявление поступит и от Степанова, однако этого не произошло.

«Максим Степанов, судя по всему, добровольно не уходит, поэтому будет обсуждаться на заседании фракции его вопрос. Так, по настроениям у нас в чате вижу, процентов 95-99 вероятности, что фракция примет решение о том, что он должен покинуть пост министра», — заявил Арахамия.

Он рассказал, как президент договаривался о поставки вакцин от COVID-19 с производителями, которые говорили, что «украинский Минздрав обращался позже других». По мнению главы фракции, это «менеджерский просчет», за который надо нести политическую ответственность.

Также Арахамия назвал нового кандидата на пост министра экономики.

«Кабмин обрастает новыми менеджерами — кто-то себя показывает с хорошей стороны, идет вверх… [Председатель Госналоговой службы Украины Алексей] Любченко будет номинирован не просто на министра экономики, но еще и на пост вице-премьера», — отметил он.

Ранее Арахамия также сообщал, что заместитель Степанова, главный санврач страны Виктор Ляшко согласился возглавить Министерство здравоохранения, а председатель Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков согласен сесть в кресло главы Мининфраструктуры.