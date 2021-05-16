Гомельская и Гродненская области Белоруссии вводят пошлины за пересечение белорусской границы в сторону Украины, Литвы и Польши. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии 15 мая

Суздальцев рассказал, зачем Украина ввела спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк сообщении.

В комитете пояснили, что под транспортным средством понимается «механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает пяти тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин».

Однако, каким образом въездная пошлина будет направлена на борьбу с COVID-19, не указывается. Отмечается, что сумма сбора с транспортных средств не зависит от числа пассажиров и составит 29 белорусских рублей (317 грн, или 851 руб.) за машину. Оплатить сбор водитель должен будет в пункте пропуска до или после пересечения границы.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются: водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды Второй мировой войны; инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Белоруссии, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве в ситуацию в республике и отметил, что беспорядки координируют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.