«Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях», — говорится в сообщении.
В комитете пояснили, что под транспортным средством понимается «механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает пяти тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин».
Однако, каким образом въездная пошлина будет направлена на борьбу с COVID-19, не указывается. Отмечается, что сумма сбора с транспортных средств не зависит от числа пассажиров и составит 29 белорусских рублей (317 грн, или 851 руб.) за машину. Оплатить сбор водитель должен будет в пункте пропуска до или после пересечения границы.
От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются: водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды Второй мировой войны; инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Белоруссии, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве в ситуацию в республике и отметил, что беспорядки координируют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.