На Украине больницы, которые будут зарезервированы для первой волны реагирования на вспышки инфекционных болезней, будут ежемесячно получать 764,2 тысячи гривен (2 млн руб.). Об этом 15 мая сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает «Укринформ»

Степанов рассказал о заполненности украинских больниц © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк данным, на сегодняшний день в программе медицинских гарантий существует раздел, предусматривающий отдельно порядок финансирования медучреждений во время вспышек и эпидемий. Этот порядок вступает в силу после окончания карантина.

Однако, по словам Ляшко, ввиду сокращения числа больных и госпитализаций, уже с 1 июня Минздрав хочет запустить COVID-больницы по механизму, который должен действовать после коронавируса. Предполагается одна опорная инфекционная больница на 300 тысяч населения.

Больницы будут принимать так называемую первую волну больных в случае эпидемии, отметил санврач, и получать финансирование в размере 764 232 гривен. На эти средства заведения должны закупить средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, антибиотики, антидоты и прочее. Также туда будут госпитализировать пациентов с инфекционными болезнями.

«Даже если мы забудем о коронавирусе или когда он закончится, то это не значит, что через три года что-то не появится вместо коронавируса, мы не будем повторять весь процесс 2020/2021 годов. Мы четко знаем, в каких заведениях проведена модернизация, в каких заведениях проведен кислород, есть ли средства индивидуальной защиты и другие вещи, чтобы спасать людей», — сказал Ляшко.

С начала эпидемии COVID-19 на Украине число инфицированных составило 2 миллиона 153 тысячи 864 человека. Из них 48 тысяч 75 пациентов скончались, а 1 миллион 857 тысяч 724 человека выздоровели.