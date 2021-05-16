По его данным, на сегодняшний день в программе медицинских гарантий существует раздел, предусматривающий отдельно порядок финансирования медучреждений во время вспышек и эпидемий. Этот порядок вступает в силу после окончания карантина.
Однако, по словам Ляшко, ввиду сокращения числа больных и госпитализаций, уже с 1 июня Минздрав хочет запустить COVID-больницы по механизму, который должен действовать после коронавируса. Предполагается одна опорная инфекционная больница на 300 тысяч населения.
Больницы будут принимать так называемую первую волну больных в случае эпидемии, отметил санврач, и получать финансирование в размере 764 232 гривен. На эти средства заведения должны закупить средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, антибиотики, антидоты и прочее. Также туда будут госпитализировать пациентов с инфекционными болезнями.
«Даже если мы забудем о коронавирусе или когда он закончится, то это не значит, что через три года что-то не появится вместо коронавируса, мы не будем повторять весь процесс 2020/2021 годов. Мы четко знаем, в каких заведениях проведена модернизация, в каких заведениях проведен кислород, есть ли средства индивидуальной защиты и другие вещи, чтобы спасать людей», — сказал Ляшко.
С начала эпидемии COVID-19 на Украине число инфицированных составило 2 миллиона 153 тысячи 864 человека. Из них 48 тысяч 75 пациентов скончались, а 1 миллион 857 тысяч 724 человека выздоровели.