«Для выполнения поручения президента и премьера о вакцинации всех людей из листа ожидания мы запускаем на выходных вакцинальные центры. Алгоритм для вакцинальных центров был утвержден в пятницу, 14 мая, Оперативным штабом. Мы будем начинать с городов-миллионников. В понедельник-вторник (17-18 мая — ред.) мы получим ответы от регионов, готовы ли они уже их открывать. Мы надеемся, что первыми будут Киев и Львов, потому что уже есть с ними предварительные договоренности», — рассказал он.
По словам замглавы МОЗ, центры вакцинации будут открывать в выставочных центрах, на стадионах и во дворцах спорта на 10-20 постов. Контакт-центры будут прозванивать людей из листа ожидания и формировать списки.
Также главный санврач сообщил, что уже с 24 мая на Украине начнут вакцинировать педагогов, которые работают в детских садах, школах и университетах.
Ранее Ляшко заявил, что у Украины пока нет 500 тысяч доз вакцин против COVID-19, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія». На сегодняшний день две дозы вакцины получили 17 тысяч украинцев.