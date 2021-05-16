Министерство здравоохранения Украины намерено открыть центры вакцинации для граждан, которые записались на прививку через лист ожидания, первые такие центры появятся в городах-миллионниках. Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил 15 мая, передает «РБК-Украина»

На Украине приостановят вакцинацию AstraZeneca © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

По словам замглавы МОЗ, центры вакцинации будут открывать в выставочных центрах, на стадионах и во дворцах спорта на 10-20 постов. Контакт-центры будут прозванивать людей из листа ожидания и формировать списки.

Также главный санврач сообщил, что уже с 24 мая на Украине начнут вакцинировать педагогов, которые работают в детских садах, школах и университетах.

Ранее Ляшко заявил, что у Украины пока нет 500 тысяч доз вакцин против COVID-19, чтобы вакцинировать всех украинцев, вставших в очередь на прививку через приложение «Дія». На сегодняшний день две дозы вакцины получили 17 тысяч украинцев.