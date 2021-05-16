Любая активность неказахского населения (не только европейцев, но и узбеков или уйгуров — двух растущих пассионарных молодых этносов) воспринимается казахстанскими властями как угроза политической стабильности. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

А под «политической стабильностью» в Казахстане понимают устойчивость контроля правящей элиты над основными финансовыми потоками и основными активами страны, пояснил эксперт.

«Между «Акордой» и «Библиотекой» (резиденции действующего и бывшего глав государств. — Ред.) в этом вопросе особых расхождений нет. Никаких тебе майданов, но и никакой тебе интеграции, если она переходит в стадию, когда она угрожает устраивающее казахскую власть положение вещей. Отсюда и разговоры о «священной корове суверенитета», мол, интегрируемся только в экономике, но не в политике. Это от нежелания делиться и реальными, и виртуальными ресурсами», — указал Грозин.

Именно поэтому казахстанская власть заигрывает с националистами и майданной повесткой, но это не означает, что Астана всерьез воспринимает Украину в качестве крупного регионального игрока, заключил собеседник издания.

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