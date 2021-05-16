Если влияние Запада на Казахстан субъективно ((через квартиры, любовниц, детей, банковские счета казахстанских элит), Китай вкладывает деньги в экономику Средней Азии, и заменить его в этом отношении нечем. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Долги Казахстана по сравнению с другими среднеазиатскими странами не столь велик, но именно в Казахстане Пекин реализует множество проектов в рамках стратегии «Один пояс — один путь» и в рамках стратегии по превращению Казахстана в витрину относительно того, как соседние страны могут процветать от сотрудничества с Китаем, указал эксперт.

По его словам, слишком много ресурсов китайцы вложили в самые разные проекты (от агросектора до возобновляемых источников энергии), и если все это выключить, остановится четверть экономического потенциала Казахстана.

«Кроме того, Казахстан становится неплохим игроком на продовольственном рынке Китая. Да, в масштабах Китая это на порядки ниже даже того, что поставляет Россия в виде продукции агросектора, но для Казахстана это хорошие деньги, и они ведут системную работу по прорыву на китайский продовольственный рынок. Если выключить еще и эту опцию, количество недовольных властью вырастет в разы», — констатировал Грозин.

Кроме того, постепенно формируется ситуация, когда производителям казахстанского углеводородного сырья будет выгоднее продавать все не на Запад, а на Восток, и основным потребителем горнометаллургического комплекса уже является Китай, уточнил специалист.

Китай вкладывает деньги в экономику Средней Азии, и заменить его в этом отношении нечем. Ни Россия, ни Запад, ни Турция, ни Иран не могут сейчас вкладывать столько денег в экономику региона, заключил собеседник издания.

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