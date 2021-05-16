Казахстан очень уязвим от внешнего давления и со стороны России, и со стороны Китая, и со стороны США. Все эти государства могут по щелчку превратить Казахстан в Украину. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

«Американцам достаточно заморозить все счета элит, арестовать обучающихся там «элитарных» детей, арестовать недвижимость, которую накупили на нефтедоллары казахские нувориши, заморозить национальный фонд, который находится на Западе, и обвинить казахстанскую власть в коррупции и попрании демократии, одновременно активизировав сеть гражданских активистов», — указал эксперт.

США и их инструменты в регионе вредить будут, но все же говорить о том, что они способны подготовить переворот и привести к власти своего Порошенко и Саакашвили, — вряд ли, констатировал Грозин.

США сейчас просто физически не успевают реагировать на все вызовы и угрозы, поэтому ни Пекин, ни Москва Центральную Азию не отдадут, да и местные власти не позволят так с собой поступить, заключил собеседник издания.

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