«Украинизация» Казахстана, несмотря на хорошие отношения Москвы с Узбекистаном и военную базу в Таджикистане, отрежет Россию от Центральной Азии. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

«У нас появляется окно самых разных уязвимостей, и физических, и идеологических. Потому что тогда все эти бандеровцы скажут, что не одни мы такие сумасшедшие», — указал эксперт.

И тем не менее, в отличие от Украины, которая граничит со странами Евросоюза, у Центральной Азии такого выбора нет: за нее выбирает география, и она не должна сбрасывать со счетов фактор России, фактор Китая и фактор исламского Юга, подчеркнул Грозин.

Сейчас власть в Казахстане прекрасно понимает, что украинский пример похоронит их политическую карьеру, экономические интересы и при неблагоприятном стечении обстоятельств похоронит их самих, заключил собеседник издания.

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